A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio do Decreto Nº 199/2024, realizou nesta quinta-feira (21) o reajuste de 42,9% do Auxílio-Alimentação dos servidores efetivos municipais do Poder Executivo, passando ao valor de R$ 400,00.

O reajuste, que entra em vigor a partir do mês de março, considera a necessidade de adequar o valor à realidade econômica atual, além da importância da valorização dos servidores públicos e de garantir condições adequadas ao desempenho de suas funções.

Ao investir na qualidade de vida e no crescimento dos servidores (tanto pessoal como profissional), a gestão atual fortalece as ações e serviços promovidos pela administração pública, trazendo benefícios para Teixeira de Freitas como um todo.

O post Prefeitura concede reajuste do Auxílio-Alimentação de servidores efetivos municipais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.