Prefeitura convida população para entrega da Praça Maria Rosa de Brito no próximo domingo (08)

(Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas convida os cidadãos para a entrega da Praça Maria Rosa de Brito no próximo domingo (08), às 16h30 na rua Formosa (ao lado do CRAS), localizada no bairro Ulisses Guimarães.

Executada com mão-de-obra própria da administração pública, a praça é composta por ambientes como palco para apresentações culturais, área de convivência, parque infantil e 5 boxes que serão utilizados por comerciantes — unindo, assim, lazer e geração de renda local.

