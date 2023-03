Assinatura de ordem de serviço para pavimentação de ruas do Alto do Tancredo ocorreu nesta sexta (24)

Assinatura de ordem de serviço para pavimentação de ruas do Alto do Tancredo (Foto: Wesley Morau)

Nesta sexta-feira (24), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação de ruas do bairro Alto do Tancredo. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

“Essa é uma mensagem para cada um que mora aqui: a prefeitura vem trabalhando de forma incansável para atender aos interesse da comunidade”, ressaltou o prefeito. “Já fizemos o serviço de drenagem da região, e com o auxílio da Câmara a pavimentação do bairro se tornou realidade”.

Assinatura de ordem de serviço para pavimentação de ruas do Alto do Tancredo (Fotos: Wesley Morau)

O serviço irá contemplar 11 ruas do Alto Tancredo e será realizado a partir de bloquetes sextavados de concreto simples, moldados in loco, que se destacam pela resistência e uso imediato após a instalação. Pablo Souza, secretário de Projetos Estratégicos, lembrou que “em períodos de chuva, as condições das vias causam inúmeros transtornos aos moradores daqui. Por isso, a administração propõe e intensifica ações com o objetivo de cuidar dos teixeirenses”.

Esta será a quarta obra de pavimentação a ser iniciada este ano, logo após a da Avenida das Galáxias, do entorno do Shopping Teixeira Mall e da pavimentação de ruas do Jardim Caraípe. “É satisfatório iniciar mais uma obra durante a gestão atual. Ações como essa são vistas em todos os cantos da cidade”, celebrou o vereador Carmino Santana.

Segundo o vereador e presidente da Câmara Municipal Tequinha Brito, “o projeto desta pavimentação foi aprovado por unanimidade entre os membros do Legislativo. Isso só mostra o compromisso que temos com o Poder Executivo em executar serviços importantes e grandiosos à população”.

Assinatura de ordem de serviço para pavimentação de ruas do Alto do Tancredo (Foto: Wesley Morau)

“Não será a última ordem de serviço que será assinada esse mês; queremos acelerar o desenvolvimento do município. Teixeira de Freitas tem o potencial de ser um centro regional e é isso que buscamos: investimos para que a cidade seja cada vez mais atrativa aos que nela moram e aos que visitam”, concluiu o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Assinatura de ordem de serviço para pavimentação de ruas do Alto do Tancredo (Fotos: Wesley Morau)

