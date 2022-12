Prefeitura de Juazeiro abre edital para seleção de programas de residência médica

A Prefeitura de Juazeiro, através da Secretaria de Saúde (Sesau), abriu o edital para seleção da residência médica de Medicina da Família e Comunidade e no programa de Ginecologia e Obstetrícia. São disponibilizadas seis vagas para a Residência de Medicina de Família de Juazeiro e duas vagas para a Residência de Ginecologia e Obstetrícia. Elas poderão ser preenchidas até o dia 31 de março.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: prova teórica de caráter classificatório e eliminatório, e análise curricular. A inscrição é gratuita e deve ser feita de 9 a 23 de janeiro. As provas serão aplicadas no dia 05 de fevereiro, das 14h às 18h na Faculdade Estácio de Juazeiro.

O edital com todos os detalhes do processo está disponível no Diário Oficial de Juazeiro (https://doem.org.br/ba/juazeiro?dt=2022-12-23).