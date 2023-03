Prefeitura de Osasco cassa alvará de funcionamento de shopping após desabamento de teto

Após o desabamento da laje do Osasco Plaza Shopping nesta quarta-feira, 8, a prefeitura do município cassou o alvará de funcionamento do estabelecimento. Por conta disso, o centro de compras permanece totalmente interditado. Segundo a prefeitura, a liberação ocorrerá após após relatórios do CREA, Polícia Civil, Defesa Civil e laudo técnico comprovando a ausência de riscos no local. “A segurança dos funcionários e dos consumidores está em primeiro lugar. Só iremos liberar a documentação após a constatação da ausência de riscos. O shopping ficará totalmente interditado”, anunciou o prefeito Rogério Lins. Por volta das 14h30 desta quarta-feira, 8, a equipe de segurança do centro de compras detectou uma fissura na laje do corredor principal do shopping, que provocou o rompimento de uma rede de água. Imediatamente o local foi isolado. Segundo a prefeitura, a laje foi construída há 10 anos para fechar uma claraboia. O teto desabou junto com cinco veículos que estavam na área de estacionamento, situado no piso superior do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados. O estabelecimento foi isolado e as equipes analisaram as instalações. Não há vítimas. A perícia técnica da Polícia Civil vai apurar as causas do acidente na manhã desta quinta-feira, 9. Segundo a Administração Municipal, em seguida a equipe do Crea avaliará as condições da estrutura. A prefeitura informou ainda que a documentação está correta junto à Administração Municipal, como também o AVCB, do Corpo de Bombeiros, em dia.

