Prefeitura de Porto Alegre anuncia mais três abrigos exclusivos para acolhimento de mulheres

A Prefeitura de Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, amplio o número de abrigos exclusivo para mulheres. Além do abrigo exclusivo para mulheres já divulgado na última quinta-feira (9), a cidade contará com mais dois acolhimentos específicos para o público feminino. Agora, o município terá mais três locais, com mais de 200 vagas, para realizar esse atendimento. Todos os espaços funcionam a partir deste final de semana e são organizados pelo município, parceiros e voluntários. Neste sábado à tarde, dois desses abrigos exclusivos entram em operação. Um tem capacidade para 60 mulheres e crianças, sem a possibilidade de entrada com pets. O outro receberá até 98 mulheres e crianças, com a possibilidade de ingresso com pets. Em ambos, será permitida a entrada de crianças do sexo masculino que tenham até 12 anos. Neste domingo (12) o terceiro espaço começará a funcionar. Este local terá capacidade para abrigar 50 mulheres, sem filhos ou pets.

