Prefeitura de Porto Seguro decreta emergência após fortes chuvas

A Prefeitura de Porto Seguro, no Sul da Bahia, declarou situação de emergência por causa das fortes chuvas e dos ventos que atingem o município neste feriado de Tiradentes.

Em nota, a prefeitura informou que a medida foi tomada por causa dos diversos transtornos que comprometeram a infraestrutura e os serviços essenciais do município. A prefeitura divulgou os canais de comunicação de emergência, pelos números: Defesa Civil (073) 98200-2424, Corpo de Bombeiros 193, SAMU24h 192 e Coelba 116.

Houve deslizamentos de terra e alagamentos na região das cidades de Ilhéus e Santa Cruz Cabrália. A demanda por socorro às vítimas tem sido tanta que o governo do Estado precisou reforçar a equipe do Corpo de Bombeiros no local. Apesar dos estragos materiais, não houve feridos.

Casal de turistas mineiros morre afogado em praia de Santa Cruz Cabrália

Ao todo, vinte e cinco bombeiros militares da capital, Salvador, e das cidades de Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas foram enviados para reforçar as tropas que atendem as regiões de Ilhéus e Santa Cruz Cabrália. As vítimas de enchentes estão sendo retiradas dos imóveis com o auxílio de caiaques e macas.

“A nossa é intenção é dar todo suporte necessário para preservar todas as vidas naquelas regiões. Com o reforço vamos atuar não apenas na resposta, mas também com ações preventivas junto às comunidades”, disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel BM Adson Marchesini.

Entre o feriado e este sábado, 22, em Santa Cruz Cabrália, cidade próxima a Porto Seguro, choveu 300 mm e os bombeiros já resgataram mais de 160 pessoas em áreas alagadas, que correm risco de desabamento ou sofrem com qualquer outro tipo de risco relacionado à forte chuva. Houve resgate de turistas ilhados em hotéis, visto que a região tem uma intensa atividade turística.

A prefeitura da cidade decretou estado de emergência e emitiu uma nota dizendo que “lamenta profundamente as consequências das chuvas históricas que assolaram a cidade na madrugada do dia 21/04? e que “todas as equipes da gestão municipal estão mobilizadas no apoio às ações para minimizar os efeitos das chuvas, oferecendo assistência social e realizando levantamento das áreas mais afetadas para viabilizar as providências que já podem ser tomadas”.

Em Ilhéus, além de alagamentos e desabamentos, uma árvore caiu na BR-415, próximo da zona urbana da cidade, e uma das pistas ficou interditada temporariamente, causando engarrafamento. Neste sábado, uma reunião de urgência do gabinete de crise, em que participaram o prefeito Mário Alexandre (PSD), a deputada estadual Soane Galvão (PSB) o vice-governador do Estado Geraldo Junior (MDB), discutiu medidas emergenciais para ajudar a população atingida, segundo divulgou a prefeitura.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão executando serviços emergenciais de infraestrutura, limpeza e auxílio às famílias mais necessitadas. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disponibilizou a Defesa Civil Estadual para prestar o apoio necessário na região.