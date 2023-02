Prefeitura de São Paulo cobra reparo após via ‘afundar’ durante obra da Sabesp

Uma cratera se abriu na avenida Eliseu de Almeida, no bairro Vila Sônia, em São Paulo, enquanto a Sabesp realizava uma obra de manutenção na rede de esgoto local. Toda a avenida ficou embaixo d’água. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB) esteve no local e cobrou reparo emergencial da empresa e mais trabalho preventivo, para evitar novos casos semelhantes. “A ação emergencial da prefeitura neste momento é corrigir a situação do trânsito, acompanhar a obra, cobrar agilidade da Sabesp e manter o sistema de transporte coletivo de forma satisfatória. Nunes ainda cobrou que a Sabesp realize um trabalho de prevenção com imagens subterrâneas, uma vez que crateras semelhantes, de grande dimensão, vem se tornando frequentes na capital paulista.

Em entrevista à Jovem Pan, o superintendente da Sabesp, Nivaldo Rodrigues, explicou o ocorrido: “Na madrugada de sábado para domingo, em função das fortes chuvas, houve o rompimento da rede coletora de esgoto,que acabou cedendo em duas faixas da Eliseu de Almeida. Nós interditamos a via imediatamente para evitar qualquer tipo de problema. Isso ocorreu porque o sistema é dimensionado para receber apenas esgoto, mas muitas residências fazem ligações irregulares da água de chuva na rede coletora de esgoto. Logo, quando temos fortes chuvas, acaba gerando essa sobrecarga na infraestrutura”. Rodrigues ainda afirmou que a Sabesp está trabalhando de forma intensa para sanar o problema e prevê a liberação das duas vias da avenida até a próxima sexta-feira, 17.

*Com informações dos repórteres Luiz Guerra e Marcelo Mattos