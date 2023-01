Prefeitura de São Paulo vai construir ginásio em homenagem a Pelé

A Prefeitura de São Paulo vai construir um ginásio em homenagem a Pelé, que morreu aos 82 anos na última quinta-feira, 29, na capital paulista. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, existe um projeto em andamento para erguer um ginásio multiuso, com capacidade para 12 mil pessoas, no Parque da Bicicletas, localizado na Alameda Iraé, em Moema, próximo ao Parque do Ibirapuera. A pasta informou que o local receberá o nome do Rei Pelé. O anúncio da homenagem foi feito nesta segunda-feira, 2, pelo prefeito Ricardo Nunes, em Santos, durante o velório do Rei do Futebol. “Já temos um equipamento denominado “Pelezão” e vamos começar a obra de um ginásio multiuso no Parque das Bicicletas, na região do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, que irá se chamar ‘Ginásio Pelé’ ainda neste ano”, comentou Ricardo Nunes. Outra novidade anunciada foi a alteração do nome do Bolsa Atleta, que passará a se chamar Bolsa Atleta Pelé. O programa é um auxílio financeiro da Prefeitura destinado a atletas de alto rendimento, de 14 a 21 anos, praticantes de modalidades presentes nos Jogos Pan-americanos, Jogos Olímpicos ou Paralímpicos ou Parapan-americanos. “Como ele, queremos que as milhares de crianças que sonham se desenvolver por meio do esporte possam, com o auxílio da Prefeitura de São Paulo, concretizar seus sonhos”, disse o prefeito. “De todas as homenagens eu acho que essa é a que o Pelé mais vai gostar”, completou.

