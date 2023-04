Prefeitura de SP adota medidas contra furtos de cabos, e Câmara Municipal cria CPI para investigar o assunto

A instalações dos semáforos de pedestres em São Paulo passarão a ser mais altas, como uma das medidas adotadas pela Prefeitura para evitar o furto de cabos elétricos. Também foram instalados arames farpados em alguns destes postes. De acordo com a Companhia de Engenharia de Trafego (CET), só nos dois primeiros meses de 2023 foram registrados 1.409 casos de furto, o equivalente a 148,8 km de fios de cobre. O levantamento indica uma tendência de aumento da prática, já que no ano de 2022 foram registrados 6.035 ocorrências, o equivalente a 454 km de cabos elétricos furtados. Enquanto em 2021 foram registrados 5.237 casos de furto, o que representa 391 km de extensão dos fios. Na Câmara Municipal da capital paulista foi instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) deve começar a investigar estes casos nesta semana. Originalmente esse tipo de crime deveria ser investigado no âmbito estadual, porém os vereadores da cidade de São Paulo argumentam que os roubos causam mau funcionamento nos semáforos e por isso devem ser apurados no âmbito municipal. De acordo com a Polícia Civil do Estado, os fios de cobre são vendidos normalmente para ferros-velhos e os donos destes estabelecimentos devem responder pelo crime de receptação.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha