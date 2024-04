Prefeitura de Teixeira de Freitas recebe prêmio de Cidade Empreendedora da Bahia (Foto: Reprodução)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas venceu, na noite desta terça-feira (23), a categoria Cidade Empreendedora na 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), cuja final ocorreu na capital baiana de Salvador. Teixeira de Freitas se destacou entre 187 cidades inscritas no PSPE, que estabeleceu um rigoroso processo de avaliação de projetos do poder público municipal voltados ao desenvolvimento econômico e à inovação.

A conquista se deve ao trabalho realizado pelo Programa de Desenvolvimento Econômico Uma Teixeira de Oportunidades, que conta com mais de 30 ações estratégicas para promover o crescimento econômico do município, assim como abrir portas para oportunidades de negócios e desenvolvimento sustentável.

O comprometimento da gestão atual em impulsionar o potencial econômico de Teixeira de Freitas possibilitou que o município em 2022 também conquistasse a vitória nas categorias Marketing Territorial e Setores Econômicos; e o 2º lugar na categoria Cidade Empreendedora, no XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. A secretária de Desenvolvimento Econômico Maxsoely Brito também esteve presente na premiação e destacou a importância do reconhecimento: “é uma honra poder representar o Extremo Sul no mapa do empreendedorismo estadual. Não foi uma tarefa fácil; este é o resultado do esforço e empenho dos diversos atores envolvidos. Cada passo dado, cada desafio superado, nos trouxe até este momento de reconhecimento e celebração”.

