Prefeitura desmente fake news sobre evento de Ano Novo em Teixeira de Freitas

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas vem a público, por meio de nota, desmentir a fake news que circula nas redes sociais sobre um suposto evento de Ano Novo (com atrações como a banda Bonde do Forró) que seria realizado pela administração pública no dia 31 de dezembro no município.

Por isso, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas afirma que estas informações são falsas. A administração pública não está envolvida na organização ou realização de nenhum evento de Ano Novo em Teixeira de Freitas.

Os meios de comunicação da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas exercem a checagem de notícias para o combate à desinformação. Entretanto, é necessário que a população receba todo e qualquer conteúdo com um olhar atento e crítico, sempre procurando fontes confiáveis e seguras.

