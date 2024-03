Prefeitura disponibiliza vacina contra a gripe; saiba quais são os grupos prioritários

Vacinação contra a gripe na UBS Bela Vista 3 (Foto: Junior Origem)

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Teixeira de Freitas disponibilizam a vacina contra a Influenza (ou gripe, como é conhecida popularmente) desde a quarta-feira (20), iniciando assim de forma antecipada a data oficial do Ministério da Saúde, estipulada para esta segunda-feira (25).

Segundo Andreia Medina, técnica de enfermagem e vacinadora da UBS Bela Vista 3, a ação “garante que as pessoas que integram os grupos prioritários estejam imunizadas quando o inverno chegar. Também fazemos a atualização das demais vacinas de rotina de acordo com a caderneta de vacinação para uma proteção mais ampla”.

Devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no Brasil, o Ministério da Saúde antecipou a campanha a fim de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A gripe é uma doença altamente contagiosa e se espalha de forma muito rápida, especialmente em lugares fechados.

Os grupos prioritários a serem vacinados são:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Trabalhadores da saúde;

Gestantes e puérperas (mães até 45 após o parto);

Professores do ensino básico e superior;

Povos indígenas e quilombolas;

Idosos com 60 anos ou mais de idade;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

