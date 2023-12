GO: Bolsonaro vai a feira comer pastel e é saudado como “mito”. Vídeo

Reprodução/ Instagram

1 de 1 Foto colorida de Bolsonaro em feira de Nerópolis Goiás – Metrópoles – Foto: Reprodução/ InstagramO ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou a cidade de Nerópolis (GO), na região metropolitana de Goiânia, no final da tarde deste sábado (23/12) junto ao senador Wilder Morais (PL).

Bolsonaro foi recebido aos gritos de “mito”. Com camisa amarela e no meio do povo, ele cumprimentou apoiadores e tirou fotos.

Veja o vídeo: “Trem bão é coisa boa”, escreveu Bolsonaro em suas redes sociais.

O senador também usou sua página no Instagram para publicar imagens da visita do ex-presidente. “Dia de pastel e caldo de cana na feira de Nerópolis”, escreveu.

Wilder Morais tem uma propriedade rural próxima a Nerópolis, onde costuma passar finais de semana, feriados e receber convidados, além de fazer festas.

