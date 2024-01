Prefeitura esclarece sobre a realização do Campeonato Municipal de Futebol 2023

A Prefeitura de Teixeira de Freitas, por meio de nota, esclarece a situação do Campeonato Municipal de Futebol 2023. A Liga Baiana de Futebol de Teixeira de Freitas, contratada pela administração pública por meio de convênio, deveria organizar o evento da abertura até os jogos finais, sendo pago R$ 70.550,00 pela Prefeitura em outubro para esta realização. No entanto, a Liga executou apenas até os jogos semifinais.

O pagamento da premiação em dinheiro não pode ser feito pela Prefeitura devido a restrições legais. Após pedido da Secretaria de Esporte, foi acordado que as taxas de inscrições dos times das séries A e B seriam revertidas em premiação em dinheiro. Até agora, a Liga não confirmou se irá cumprir o acordo de pagamento da premiação aos finalistas.

A conclusão integral do campeonato pela Liga é uma obrigação legal e um compromisso da instituição com a Prefeitura, conforme o termo de convênio (ver documento abaixo), além de ser um compromisso com a comunidade.

A administração pública ressalta que cumpriu todas as suas obrigações do termo de convênio e lamenta a falta de responsabilidade da Liga em relação à premiação. Apesar disso, a Prefeitura está comprometida em realizar as finais do Campeonato Municipal de Futebol 2023 neste sábado (20), conforme acordado previamente.

