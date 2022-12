Prefeitura está construindo uma Creche Pró-Infância no bairro Várzea Alegre

As obras para construção da Creche Escola do bairro Várzea Alegre estão em ritmo acelerado. Após finalizar toda etapa de fundação do prédio, a construtora responsável pela obra está realizando neste momento o levantamento das paredes, em algumas partes a estrutura já chega a mais de dois metros e meio de altura.

A unidade que atenderá cerca de 200 crianças de 0 a 5 anos, está sendo construída na área do antigo Colégio João Paulo II, na região central do bairro Várzea Alegre.

A obra é fruto dos recursos próprios do município de Itamaraju. O edifício será térreo, com todos os ambientes necessários ao atendimento das crianças, como sala de atividades, berçário, fraldário, lactário, cozinha, refeitório e lavanderia, dentre outros.

A nova unidade atenderá os padrões de acessibilidade previstos na legislação, bem como as exigências de sustentabilidade.

O prefeito Marcelo Angênica visitou as obras mais uma vez e reafirmou que a Creche Pró-Infância do bairro Várzea Alegre está sendo erguida 100% com recursos próprios do município de Itamaraju e trata-se de um antigo sonho da comunidade que agora está virando realidade. “Mais uma obra de infraestrutura moderna em nossa cidade, com capacidade para atender duas centenas de crianças todos os dias, que trará ainda mais benefícios e garantindo às crianças do município, o acesso à educação de qualidade”, salientou o prefeito Marcelo Angênica.

por Assessoria