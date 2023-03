Prefeitura implementa refletores de LED em campo de Teixeira de Freitas

Instalação de refletores de LED no Mangueirão (Foto: Wesley Morau)

Nesta quinta-feira (02), a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas executou um serviço relacionado a iluminação pública no Campo do Mangueirão.

O procedimento consistiu na implementação de 12 refletores de LED, além do melhoramento da rede elétrica do local. Os refletores são extremamente vantajosos para uma iluminação de qualidade, se destacando pela eficiência, rendimento energético e longa durabilidade.

Uma iluminação pública de qualidade garante a segurança de pedestres e motoristas, além de possibilitar a ocupação de espaços públicos com maior frequência no período noturno. Para solicitação do serviço a população pode entrar em contato através do link: https://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br/servico-de-iluminacao/ e pelos telefones 3011-9088 e 3011-9089.

