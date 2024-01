Após problemas, MEC remarca para quarta (31/1) a divulgação do Sisu

Juca Varella/Agência Brasil

1 de 1 Imagem colorida de aparelho celular na página do Sisu – Metrópoles – Foto: Juca Varella/Agência BrasilO Ministério da Educação (MEC) adiou para esta quarta-feira (31/1) a divulgação dos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Inicialmente, a pasta havia informado que o resultado sairia até o final da tarde desta terça-feira (30/1). O site chegou a disponibilizar o botão para consulta, mas ele não respondia ao ser clicado.

Em nota, o MEC informou que o adiamento ocorreu devido a problemas técnicos. O horário ainda será definido.

“A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada, identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31, em horário a ser divulgado”, diz a nota divulgada pelo MEC.

Ao todo, são ofertadas 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de ensino superior. A seleção no Sisu ocorre a partir das notas da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nesse caso, é a edição de 2023.

O período de matrícula começa nesta quinta (1º/2) e vai até 7 de fevereiro. Por outro lado, os concorrentes não selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre terça-feira (30/1) e 7/2.

