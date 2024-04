Com profundo pesar, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa sobre o falecimento de Tainá Conceição Santos no domingo (08). Diante desta dolorosa situação, a administração pública se solidariza com amigos e familiares; e apresenta mais detalhes sobre os eventos relacionados ao caso, priorizando a transparência e o compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os pacientes.

Confira abaixo a nota técnica da equipe profissional da Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI) sobre o falecimento de Taina:

O post Prefeitura informa sobre falecimento de Taina Conceição Santos apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.