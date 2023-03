Regina Casé se surpreende com reação das pessoas na rua: entenda

Todas as Flores, a primeira novela produzida exclusivamente para o streaming, estreou na Globoplay no dia 17 de outubro e traz Regina Casé de um jeito nunca visto antes: vivendo uma vilã. A produção está sendo lançada na plataforma por partes e a segunda fase estreia no dia 5 de abril. A atriz revelou que ficou surpresa com o sucesso do folhetim, e principalmente, de sua personagem, Zoé.

“Quando começou esse negócio do streaming eu achei que ainda ia ser uma coisa mais cool, que não ia ter aquele ‘boom’ nas redes sociais, e que quem ia assistir era apenas a classe A. No quarto ou quinto dia depois do lançamento, começou uma obra no meu prédio e eu encontrei um pedreiro daqueles bem raiz, que olhou para mim e falou: ‘E aí, Zoé? A casa vai cair hein?’. E eu levei um susto, achei até que era alucinação. Então eu falei com todo o meu preconceito: ‘Mas você está vendo? No Globoplay?’, e ele me explicou que estava acompanhando e sabia tudo.”, contou Regina Casé.

A atriz revelou ainda outro episódio em que se surpreendeu com o alcance de sua personagem e da trama: “Minha filha foi comprar meias em uma loja de departamento e usou o meu cartão, então a atendente falou: ‘Você é filha da Zoé?’, e minha filha me ligou e falou: ‘Mãe, não é possível. Eu achei que só na TV aberta tinha isso’”.

Regina Case – Todas as Flores

Regina Casé é Zoé em Todas as FloresReprodução / TV Globo

regina case – fabio assunção –

Regina Casé e Fábio Assunção contracenando em Todas as Flores

regina casé

Regina Casé e a filha, [email protected]/Instagram

Amor-de-Mae-Lurdes-Regina-Case-1-Reproducao-TV-Globo3

Regina CaséTV Globo/Divulgação

Regina Casé

Regina CaséReprodução

Regina Casé falou que ao contrário do que pensava, Todas as Flores democratizou a maneira do público assistir novela. “Acho que essa novela ainda vai ser estudada como ‘case’, não só de uma coisa pioneira, porque, por exemplo: a babá do meu filho tirou uma foto no ônibus que mostrava todo mundo assistindo à novela pelo celular, o que também muda muitas coisas, como a maneira de assistir. Então isso tudo para mim foi muito surpreendente. Não esperava um sucesso desse tamanho e desse jeito”.