Influenciadora de 30 anos é presa em flagrante no Rio

“Eu sou menina, meu nome é Samara”. Quem está nas redes sociais há um tempo pode conhecer o bordão de Samara Mapoua, que bombou nas redes sociais ao protagonizar algumas “discussões” com a mãe, que insistia em lhe chamar pelo nome de batismo, Yago, e afirmar que ela era menino. Mas a história de sucesso com os vídeos terminou em cadeia.

Isso mesmo, querido leitor, Samara Mapoua foi presa em flagrante, na última terça-feira (26/3), na Avenida Brasil, na altura da Penha. De acordo com a Polícia Civil, a influenciadora estava acompanhada de cinco amigos dentro de um carro quando tudo aconteceu.

O boletim de ocorrência, ao qual a coluna teve acesso, relatou que os agentes desconfiaram do veículo onde estavam as seis pessoas. Após a abordagem e revista do veículo, os policiais encontraram uma pistola cal 380 marca Taurus com numeração raspada, 12 munições intactas, 6 celulares. O material estava escondido embaixo do banco do carona.

Em depoimento na 22ª DP (Penha), Samara Mapoua assumiu ser a dona da arma e relatou que estava recebendo ameaças e, por isso, resolveu comprar o revólver para se proteger.

Yago, Samara Mapoua

material apreendido no carro de Samara Mapoua

Yago, Samara Mapoua

Yago, Samara Mapoua

A influenciadora foi presa em flagrante e na audiência de custódia o juiz determinou que a prisão fosse convertida para preventiva. O magistrado Diego Fernandes Silva Santos ainda enviou Samara para um presídio feminino até que a investigação fosse concluída.

Após a notícia da prisão, os stories do perfil de Samara no Instagram, que conta com mais de 1,2 milhão de seguidores, foram abastecidos com gravações antigas e propaganda de joguinhos.

A influenciadora começou sua carreira no mundo virtual na Rocinha e, segundo o Bom Dia Rio, da TV Globo, comprou recentemente uma mansão em Campo Grande.