Prefeitura instala placas de trânsito em avenida teixeirense; entenda

Instalação de placas de trânsito na Avenida São Paulo (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Segurança e Cidadania da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através do Departamento de Trânsito — implantou placas de trânsito em diversos pontos da Avenida São Paulo.

O objetivo do serviço é melhorar o fluxo de veículos na área, considerando que o estacionamento no local impedia o trânsito regular de veículos. A administração pública atual busca priorizar a segurança de todos aqueles que utilizam as vias do município.

Importante ressaltar que a medida visa principalmente a garantia da integridade física dos usuários das vias, levando em consideração as estatísticas que apontam um aumento no número de acidentes.

