Prefeitura intensifica ações de combate às arboviroses; confira

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas — juntamente com o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), a Rede de Atenção Básica e a Secretaria de Infraestrutura — realizou a Operação Cata Entulho no bairro Ulisses Guimarães na última quinta-feira (16). A ação teve como objetivo inspecionar e eliminar a existência de criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor de arboviroses como a dengue, zika e chikungunya.

Com a temperatura mais alta e a presença de chuvas, é necessário redobrar os cuidados em relação a tais doenças. Por isso, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas tem intensificado ações articuladas e coordenadas de vigilância, promoção, prevenção, controle e atenção à saúde, diante desses agravos. Os Agentes de Combate às Endemias (ACE), por exemplo, realizam o tratamento de água parada com larvicidas, aplicação costal de inseticidas em áreas de maior incidência do Aedes aegypti, e repassam para a Vigilância Epidemiológica do pontos mais críticos a partir do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa).

Para mudar esse cenário, contudo, também é necessário que a população seja um ator ativo no combate às arboviroses. Assim, durante a visita nas residências, os ACE executam ações de educação permanente (além das comunitárias) em relação aos criadouros de larvas e mosquitos, para que a prevenção e o cuidado sejam parte da rotina dos teixeirenses. Clique aqui e confira dicas para a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti.

