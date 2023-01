Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas alerta população sobre questionário do IBGE

(Foto: Wesley Morau)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que pelo menos 1,9 milhão de brasileiros se recusaram a receber os profissionais do instituto para a realização de coleta de dados, que foi iniciada em agosto de 2022.

A realização do contato por profissionais do IBGE é extremamente importante: informações como o número de pessoas que vivem na residência, quantidade de bens da casa e declaração racial dos moradores auxiliam na construção do perfil de bairros, cidades e estados, o que direciona a elaboração de políticas públicas por parte da gestão para, assim, sanar vulnerabilidades e proporcionar qualidade de vida a todos os cidadãos.

A expectativa do IBGE era concluir o levantamento em outubro do ano passado, mas a dificuldade de contato com a população fez com que a conclusão do Censo 2022 fosse adiada para o fim deste mês. Por isso, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas solicita que os teixeirenses recebam os funcionários do IBGE e respondam todo o questionário, para que a administração pública consiga realizar serviços e ações de forma eficaz.

