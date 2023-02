Prefeitura prossegue com obra de pavimentação em rua do bairro Castelinho

Obra de pavimentação na rua Júlio Gerônimo (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas continua com a obra de pavimentação da rua Júlio Gerônimo, no bairro Castelinho. Este é um dos diversos pontos do município que recebe ações voltadas à melhoria de escoamento de águas pluviais.

A equipe responsável já atua no acabamento da galeria implementada ao sistema de drenagem e na execução dos passeios. A pavimentação, por sua vez, é realizada com bloquetes intertravados, que se destacam pela durabilidade, resistência e uso imediato após instalação.

Obra de pavimentação na rua Júlio Gerônimo (Fotos: Wesley Morau)

No final da drenagem, foram implementados dois dissipadores que receberão o fluxo de água pluvial de ruas do entorno inseridas no projeto, minimizando a ocorrência de alagamentos e garantindo, assim, a segurança dos teixeirenses.

Obra de pavimentação na rua Júlio Gerônimo (Fotos: Wesley Morau)

Os moradores não podiam ficar mais contentes: “antes era buraco que só, quando chovia era complicado para nós. Agora está melhor”, disse José Gomes. Já Augusta Gonçalves afirma que “a vizinhança toda fala que a rua ficou muito boa. Nota dez esse serviço da prefeitura”.

