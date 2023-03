Prefeitura prossegue com ampliação do Mercado Municipal

Ampliação do Mercado Municipal (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas dá continuidade à obra de ampliação, manutenção e construção de peixaria do Mercado Municipal — popularmente conhecido como Mercadão, localizado no centro da cidade.

No momento, a equipe responsável executa o piso em concreto polido para corredores e revestimentos cerâmicos dos boxes; a instalação das pias e bancadas de granito dos boxes, e a colocação das últimas telhas da cobertura desses espaços. Além disso, também é realizada a execução da pintura dos boxes e a conclusão das instalações hidráulicas e elétricas.

Ampliação do Mercado Municipal (Fotos: Wesley Morau)

Desde o início da gestão, a Prefeitura tem investido no Mercado Municipal: além de boxes, atuou na instalação das redes de drenagem, rede de esgoto e pavimentação. O investimento no local garante aos feirantes que trabalham diariamente no Mercadão a possibilidade de trabalhar em uma estrutura adequada e de qualidade, além de muito mais conforto também aos clientes no espaço que é um dos mais tradicionais da cidade.

