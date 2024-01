Construção de escola no bairro Ulisses Guimarães (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Projetos Estratégicos, avança com a construção da escola no bairro Ulisses Guimarães.

A equipe responsável irá prosseguir com serviços como a instalação de calhas e telhas no telhado. O equipamento seguirá o padrão estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com 13 salas de aula, quadra poliesportiva com cobertura, entre outros ambientes essenciais para a realização das atividades pedagógicas.

Construção de escola no bairro Ulisses Guimarães (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Prefeitura prossegue com construção de escola em Teixeira de Freitas; veja fotos apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.