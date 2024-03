Prefeitura realiza a distribuição de fraldas e demais insumos em unidades de saúde

Distribuição de fraldas e demais insumos (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria de Saúde — realiza no momento o acompanhamento da entrega de kits e fraldas geriátricas às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do municípios. Com a distribuição realizada pelo Almoxarifado Central, os insumos disponibilizados beneficiarão os teixeirenses acompanhados pela rede pública de saúde.

Uma das unidades atendidas foi o posto de saúde do bairro Redenção. Para Eliene Santana, técnica de enfermagem, “esses materiais ajudam bastante a população mais carente e que precisam do nosso serviço. O acompanhamento é realizado de forma integral, junto de áreas como assistência social, para que possamos fornecer todo o apoio necessário”.

Distribuição de fraldas e demais insumos (Fotos: Marley Ribeiro)

