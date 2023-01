DF é a UF com mais ocorrências envolvendo bombas nos últimos 5 anos

A Polícia Federal (PF) computou 92 ocorrências envolvendo bombas de 2018 a 2022. Do total, 24 casos aconteceram no Distrito Federal 29/01/2023 2:49, atualizado 27/01/2023 22:57

A Polícia Federal (PF) computou 92 ocorrências envolvendo explosivos de 2018 a 2022. Só no Distrito Federal foram 24 casos, o que representa 26% do total. Os dados foram obtidos pelo Metrópoles por meio de um pedido de Lei de Acesso à Informação.

Empresário bolsonarista George Washington Oliveira Sousa

O empresário tem registro de CAC, mas as armas, as munições e os explosivos são ilegais

Parte do arsenal apreendido pela PCDF

Ele teria trazido a maioria do material do Pará, em uma caminhonete

O arsenal foi encontrado em um apartamento alugado do Sudoeste, área nobre do DF

Bolsonarista foi detido na noite de sábado (24/12), pela PCDF

O empresário confessou ser o dono da emulsão explosiva (espécie de bomba usada em garimpo) colocada próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília

Munição encontrada com ele

Ele teria trazido a maioria do material do Pará, em uma caminhonete

Munição encontrada com ele

A ocorrência é investigada pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul)

O artefato foi colocado em um caminhão-tanque que entraria no aeroporto

Munição encontrada com ele

O delegado-geral da PCDF disse que a corporação investiga outros envolvidos no planejamento de atentados

O artefato foi colocado em um caminhão-tanque que entraria no aeroporto. Se explodido, teria provocado uma tragédia, segundo Robson Cândido

Empresário bolsonarista que planejava um atentado em Brasília com arsenal composto por armas e explosivos

Malas localizadas no carro do empresário

George Washington, 54 anos

Explosivos encontrados com ele pela PCDF

Com ele foram apreendidos seis explosivos

George Washington tem registro de caçador, atirador e colecionador (CAC), é paraquedista e apoiador radical do presidente Jair Bolsonaro (PL)

Material encontrado com o bolsonarista

O empresário estava hospedado em um apartamento alugado no Sudoeste

O homem confessou que estava planejando um atentado para o dia da posse do presidente eleito Lula (PT)

Conforme o sistema interno da PF, nos últimos cinco anos, o Esquadrão de Bombas atuou em 48 ocorrências ou artifícios explosivos com potencial lesivo. Bombas reais não foram encontradas nas outras ocasiões.

Depois do DF, os estados com mais casos são Minas Gerais (13); Paraná (10) e Espírito Santo (8). Também há registros na Bahia (5) e em Goiás (3).

Dados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)Informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) mostram que houve 141 casos envolvendo bombas ou artefatos explosivos nos últimos cinco anos no DF. Nessas situações, as ocorrências foram atendidas pela PMDF.

Em 2018, foram 56 ocorrências. Desde lá, a quantidade de operações vem diminuindo até o ano passado, quando só foram registradas 12 ações para identificação de artefatos explosivos, representando uma queda de 78%.

Segundo a PMDF, toda ocorrência com artefato explosivo tem potencial lesivo à pessoas ou bens. O órgão também ressaltou que “quem atesta sobre a eficiência de substâncias explosivas são os laudos assinados por peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal”.

