Prefeitura realiza a manutenção de poda e corte de árvores em ruas de Teixeira de Freitas após danos causados pelas chuvas

Manutenção de poda e corte de árvores em ruas de Teixeira de Freitas (Foto: Reprodução)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Meio Ambiente, atua nesta sexta-feira (05) em localidades que tiveram o registro de queda de galhos e árvores devido às chuvas que atingiram o município na última quinta-feira (04).

A equipe responsável realiza a poda e corte das árvores, desobstrução das vias afetadas por galhos e avaliação de árvores que se encontram na proximidade; em regiões como a Rua José Félix Correia, no bairro Castelinho; Rua Vila Rica, no bairro Nova América; e a Rua Doutor Osvaldo Cohin, no bairro Recanto do Lago.

Por meio de rondas frequentes, a pasta em questão identifica quedas de árvores em diversas áreas da cidade para a atuação em tempo hábil. A população também pode notificar estas ocorrências à administração pública através do Whatsapp (73) 3011-2777.

