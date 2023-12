Prefeitura realiza mutirão de limpeza em ruas no entorno do Shopping Teixeira Mall

Mutirão de limpeza de ruas no entorno do Shopping Teixeira Mall (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Infraestrutura, realiza nesta segunda-feira (18) um mutirão de limpeza nas ruas do bairro Alagoas, situadas no entorno do Shopping Teixeira Mall.

O serviço busca preservar a infraestrutura, garantindo uma estética urbana agradável e a segurança de quem transita pelas vias. Assim como a pavimentação já finalizada, esta e demais ações executadas pela administração pública garantem a qualidade de vida dos teixeirenses e o desenvolvimento pleno da região central do município.

