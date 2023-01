Veja o primeiro flagra de Chris Brown com a namorada brasileira

Poucas horas após a coluna LeoDias informar com exclusividade sobre o namoro de Chris Brown com a modelo brasileira Rayanne Bitancourt, recebemos o primeiro flagra deles juntos. O vídeo mostra o rapper americano curtindo a noite em Las Vegas (EUA), ao lado da jovem, numa boate onde ele se apresentou no Réveillon. Nossa reportagem descobriu que eles estão se relacionando há quatro meses e dispensam discrição. Ela, inclusive, é atribuída por amigos dele como “a garota do Chris”.

Rayanne Bitancourt, de 30 anos, é agenciada pela Ford Models e hoje movimenta 72,4 mil seguidores no Instagram. Na mesma rede social, além da troca de likes, é possível encontrar várias mensagens em forma de emoji.

Rayanne Bittancourt e Chris Brown (2)

O cantor e a modelo trocam curtidas e comentários nas redes sociais há alguns meses

Rayanne Bittancourt e Chris Brown (3)

Rayanne Bittancourt e Chris Brown (4)

Rayanne Bittancourt e Chris Brown (5)

Rayanne Bittancourt e Chris Brown (1) (1)

Rayanne Bittancourt e Chris Brown (1)

Rayanne Bittancourt é uma modelo brasileira

Chris Brown

Chris Brown

chris-brown-rainbow-hair

chris brown

Identificada como Jane Doe, ela diz ser dançarina, coreografa e modeloReprodução/Instagram

chrisbrown

Chris Brown foi acusado de estupro e preso em ParisGetty Images

Descobrimos também que o relacionamento é vivido, em partes, à distância. Isso porque Rayanne mora em Londres, enquanto o cantor vive em Los Angeles, na Califórnia. Mas a modelo sempre organiza para vê-lo com a maior frequência possível.

Fora isso, o contato é mantido em conversas diárias pelo telefone. Segundo a nossa fonte, que é próxima ao casal, Chris Brown a chama de “My Babe”. Ele, cabe dizer, cumprirá agenda de shows no Brasil no mês de abril. A confirmação veio do próprio cantor.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.