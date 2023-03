SP: 570 desabrigados vão para hotéis e aulas podem voltar no litoral

São Paulo – Após perder suas casas no temporal que castigou o litoral paulista no Carnaval, 570 pessoas foram encaminhadas para hotéis e pousadas na região de São Sebastião até esta sexta-feira (3/3). Com isso, escolas que serviam de abrigo temporário podem retomar as aulas, segundo governo de São Paulo.

As chuvas, que provocaram desmoronamentos e arrasaram bairros de São Sebastião, chegaram a deixar mais de 4 mil pessoas sem casa. A Barra do Sahy foi a área mais devastada pela tragédia que deixou 65 mortos. Hoje, ainda há 1.090 desalojados e 1.076 desabrigados, de acordo com o governo.

Para acolher as vítimas da tragédia, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) propôs pagar diárias em hotéis e pousadas locais. Parte da estratégia também era amortecer o impacto no turismo, interrompido na região.

Segundo o governo, pessoas acamadas e com deficiência tiveram prioridade. “A iniciativa possibilita o retorno às aulas nas escolas que estavam servindo de abrigo até agora”, afirma, em nota.

Os desabrigados começaram a ser acolhidos na rede hoteleira na quarta-feira ( 1º/3). O governo também prevê hospedar mais 506 pessoas, ainda alojadas em escolas, nos próximos dias.

Busca por desaparecido é retomadaO temporal também deixou ao menos 65 mortos no litoral. Entre os óbitos, 64 foram registrados em São Sebastião e um em Ubatuba, de uma criança.

Nesta sexta, forças de segurança retomaram as buscas por um desaparecido no bairro Vila Baleia Verde, em São Sebastião. O trabalho havia sido interrompido no dia anterior após ser detectado instabilidade no solo, o que colocaria em risco a equipe de resgate.