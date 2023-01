Prefeitura realizou lançamento de mais um Centro Municipal de Educação Infantil na última sexta (20); confira

Inauguração de construção de Centro Municipal de Educação Infantil no bairro Liberdade I (Foto: Wesley Morau)

Na última sexta-feira (20), ocorreu o lançamento da construção de um Centro de Educação Infantil no bairro Liberdade I. Estiveram presentes no evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a secretária de Educação e Cultura Regiane Chuaith, o presidente da Câmara Municipal, vereador Tequinha Brito, os vereadores Ailton Lacerda, Mateus Guerra, Jóris de Gel e Ronaldo Cordeiro, demais representantes municipais e comunidade local.

Regiane Chuaith, secretária de Educação e Cultura, ressaltou o cuidado da administração atual com o sistema de ensino teixeirense. “Só tenho a agradecer ao nosso prefeito: depois de inúmeras reformas nas nossas escolas, desde pátios e quadras poliesportivas, até a implantação de painéis solares, iniciamos aqui a construção da quinta creche nesta administração”.

Com atuação de destaque no Liberdade I e II, o vereador Mateus Guerra também relembrou outros serviços realizados no bairro: “iluminação no campo para as crianças, revitalização da praça Walter Cezar e, agora, a construção do Centro de Educação Infantil reforçam o cuidado e o zelo da gestão atual. Investimos nas crianças pois elas são nossa base e nosso futuro”.

O equipamento segue o modelo Tipo 2, padrão apresentado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral.

O Centro de Educação Infantil deveria ter sido entregue à população teixeirense pelas últimas gestões, visto que foi viabilizado através de convênio com o Governo Federal em 2013. A administração pública atual prossegue com a obra a partir de recursos próprios do município, buscando oferecer mais um ambiente educacional de qualidade de forma rápida, responsável e transparente.

“Através da educação nós mudamos a vida das pessoas, e com isso transformamos Teixeira de Freitas”, destacou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, que também conversou com os moradores do bairro. “O que fazemos agora será constante nos próximos anos de gestão; investir na educação dos teixeirenses é uma de nossas maiores prioridades”.

