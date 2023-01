Ruas teixeirenses recebem serviços de recomposição

Recomposição de calçamento na rua Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas inicia o ano de 2023 com serviços de reparo e manutenção em ruas de diversos bairros da cidade.

Nesta segunda-feira (02), as equipes responsáveis atuam na recomposição de calçamento na Rua Teixeira de Freitas, no Centro; na Rua Manoel Cardoso Neto, situada no Teixeirinha; e na Rua Nossa Senhora Aparecida, no Bom Jesus.

Recomposição de calçamento na rua Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Areia, bloco sextavado e cimento são os materiais utilizados no procedimento. O objetivo do serviço é garantir vias mais seguras para os moradores, principalmente após o período de chuvas intensas que atingiram o município em novembro do ano passado.

