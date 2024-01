Prefeitura realizou reunião para a simplificação de processos burocráticos voltados ao empreendedorismo

reunião para a simplificação de processos burocráticos voltados ao empreendedorismo (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Procuradoria Geral do Município (PGM), realizou na quarta-feira (17) uma reunião com as secretarias envolvidas na Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) no Gabinete do Prefeito. Compareceram representantes das pastas de Infraestrutura, Meio Ambiente, Finanças e Saúde, além da pasta de Desenvolvimento Econômico.

A ocasião foi voltada para aprimorar o projeto Simplifica Teixeira, voltado para simplificar os procedimentos burocráticos no município, combater os excessos e tornar Teixeira de Freitas, uma cidade mais livre e simples para o ambiente dos negócios ao promover a eficiência nos atendimentos e ampliar a liberdade econômica. Além da regulamentação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a Lei de Liberdade Econômica e o Decreto de Classificação das Atividades de Risco, a administração pública irá facilitar a conexão entre o empreendedor teixeirense e o setor público através de um canal direto no site da Prefeitura.

A plataforma será essencial para receber as demandas dos variados setores da sociedade, identificando os principais problemas e propondo soluções que poderão ser realizadas pelo próprio Poder Executivo. Com isso, a Prefeitura poderá receber os apontamentos e sugestões da população teixeirense de forma mais ágil e livre de burocracias, estimulando o empreendedorismo e a atração de investimentos à Teixeira de Freitas.

