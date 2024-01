Ciclista é esfaqueado em parque do DF, e tem celular e bike roubados

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Pessoa caminhando no Taguaparque, em Taguatinga – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesUm homem, de 20 anos, esfaqueou e roubou um ciclista no Taguapark, nesta sexta-feira (26/1). O suspeito foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) momentos depois do crime, cortando o cabelo em uma barbearia.

A vítima pedalava no Taguapark, em Taguatinga Norte, pela manhã quando acabou sendo surpreendido pelo suspeito. Armado com uma faca, ele atingiu o ciclista no tórax e na perna, e levou celular e bicicleta.

Equipes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) conseguiram encontrar o suspeito logo depois. Ele estava dentro de uma barbearia da QNH 5, de Taguatinga. Com o homem, a Polícia Civil encontrou o chip do celular da vítima e três porções de cocaína.

O caso foi registrado na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), como tentativa de latrocínio.

