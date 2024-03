Prefeitura realizou treinamento de agentes de saúde para uso de novo larvicida

Treinamento de agentes de saúde para uso de novo larvicida (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas promoveu na terça-feira (26) um curso de treinamento aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) no auditório da Secretaria de Administração voltado ao uso do larvicida, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que será utilizado nas ações contra a dengue, zika e chikungunya no município.

Também foi abordado o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos agentes, a fim de garantir a segurança e efetividade do serviço. O larvicida em questão é o VectoBac WG, alternativa ambientalmente segura visto que afeta apenas as larvas de mosquitos — não prejudicando outros organismos, como peixes e seres humanos. O produto será utilizado nos reservatórios de água parada durante as visitas domiciliares feitas pelos ACEs.

Diante do cenário epidemiológico atual, a Prefeitura executa esta e demais ações voltadas ao combate do mosquito Aedes aegypti como: aplicação de pulverizador costal com inseticida para eliminar os mosquitos adultos, monitoramento por drone de estruturas que apresentam água parada, e mutirões em vários bairros da cidade voltados para a coleta de entulhos nas vias públicas e às visitas domiciliares pelos ACE.

