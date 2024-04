Guajajara faz pronunciamento na véspera do Dia dos Povos Indígenas

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, realizou, nesta quinta-feira (18/4), pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão para enfatizar a importância do Dia dos Povos Indígenas, celebrado nesta sexta-feira (19/4), e a relevância das comunidades tradicionais para preservação ambiental.

“É o momento de celebrarmos a riqueza cultural dos 305 povos indígenas que vivem neste nosso Brasil e que fazem parte do grande mosaico de tradição e história de nosso país”, iniciou a ministra dos Povos Indígenas.

Guajajara destacou que os indígenas têm ganhado cada vez mais espaço, seja na área profissional ou no governo, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, na presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e no comando da Secretaria de Saúde Indígena.

“Cuidamos da conservação de cada um desses biomas. Os territórios indígenas preservam 80% de toda a biodiversidade do planeta. E são as áreas onde ocorre a menor taxa de desmatamento”, pontuou a ministra.

Sonia Guajajara ainda relembrou a crise de saúde do povo Yanomami, afetada pela presença de garimpeiros ilegais responsáveis pela contaminação dos rios e do solo.

“No ano passado assistimos horrorizados a tentativa de genocídio do povo Yanomami. O governo reagiu prontamente, atuando em duas frentes. Realizamos ações emergenciais e instalamos a Casa de Governo em Boa Vista [Roraima]”, enfatizou.

Guajajara evidenciou que a cultura indígena está presente no cotidiano dos brasileiros, seja na língua, postura, festas tradicionais ou em nomes de ruas ou cidades.

“Queremos compartilhar nossos saberes, trocar experiências, para cuidarmos, juntos, do nosso país e do nosso planeta. Queremos, juntamente com cada brasileiro e cada brasileira, construir um bem-viver para todas e todos nós”, finalizou a ministra dos Povos Indígenas.

Demarcação de terras indígenas Durante a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), realizada nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decretos de homologação de dois territórios indígenas. A ministra Guajajara esteve presente no evento ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Os termos de posse são referentes às terras de Aldeia Velha, na Bahia, e Cacique Fontoura, em Mato Grosso.

“Temos que resolver alguns problemas antes da assinatura. Temos algumas terras ocupadas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente muito pobres. Outras têm 800 pessoas ocupando. Alguns governadores pediram tempo para resolver onde vão destinar essas pessoas sem violência. Essas propostas estão na mesa da Casa Civil e aguardam apenas as soluções que não podem prejudicar trabalhadores rurais”, explicou o presidente.