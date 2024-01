Prefeitura se prepara para concluir segundo ciclo de programa voltado ao melhoramento genético bovino

Etapa do programa Mais Pecuária Brasil (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Agricultura, está na penúltima fase do segundo ciclo do programa Mais Pecuária Brasil, voltado para o melhoramento de rebanho bovino do segmento de corte e leite, sem custo para o pequeno produtor. Após a triagem do rebanho e dosagem hormonal, a equipe da pasta esteve presente na fazenda Jacutinga, na região de Duque de Caxias, para realizar a inseminação dos animais na quinta-feira (18).

Cerca de 100 animais farão parte do processo de inseminação nesta segunda etapa, que tem como objetivo alcançar mais de 90% no percentual de prenhez do gado. Assim é possível fortalecer cada vez mais o setor pecuário teixeirense. O Mais Pecuária Brasil é uma parceria entre a administração pública, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER) e a empresa Alta Brasil.

Etapa do programa Mais Pecuária Brasil (Fotos: Marley Ribeiro)

