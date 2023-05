Prefeitura vai elaborar plano municipal de segurança pública

Salvador terá um plano de segurança pública próprio. Segundo o prefeito Bruno Reis, a prefeitura já está elaborando o projeto, que terá como foco a Guarda Municipal.

“A prefeitura vai elaborar um plano municipal de segurança. Já estamos fazendo aí as articulações necessárias para elaboração desse plano para ajudar na nossa atuação, em especial, a atuação da Guarda Municipal daqui da nossa cidade”, disse o prefeito, durante entrega novas viaturas da Guarda Civil Municipal, nesta segunda-feira (15).

Reis disse ainda que quer colaborar com a segurança da cidade e não tecer mais críticas sobre a situação atual. “Os números da segurança estão aí, são de conhecimento público geral. Não é papel do prefeito estar criticando ou botando mais querosene nessa fogueira. Eu estou à disposição pra ajudar, pra colaborar no que couber da forma que puder ajudar. Além de todos os investimentos que nós estamos fazendo”, pontuou.

O prefeito citou investimentos na área de educação, geração de emprego, cultura e iluminação. “Então também quando a gente investe em cultura a gente está ajudando no enfrentamento a questão da segurança. Sem se falar em toda a cidade que está a 100% iluminada em LED, uma das cidades mais bem iluminadas do país. Mas efetivamente essa questão da segurança é responsabilidade do Estado, os números estão aí. Cabe, com base nos números, fazer o diagnóstico, identificar os problemas e trazer as soluções”, finalizou.