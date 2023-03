Premiado piloto de jet ski Bruno Jacob cria projeto para percorrer toda a costa da Bahia; cidades receberão eventos

Bahia Jet Tour vai reunir esportistas em toda a Bahia; iniciativa une também turismo e cultura

O brasileiro Bruno Jacob (@jacobjetski), multipremiado esportista e vice-campeão mundial de jet ski, vai realizar um projeto inovador a partir do dia 18 deste mês de março. A iniciativa vai chegar em diversas cidades nordestinas, unindo música e gastronomia. São oito dias de eventos, indo em locais como Mangue Seco, Jacuípe, Salvador, Itacaré, Canavieiras, Porto Seguro, Alcobaça e Nova Viçosa. Com a intenção de divulgar ainda mais o turismo na Costa Baiana, Bruno planeja há 10 anos o Bahia Jet Tour, projeto com o qual irá percorrer toda a costa da Bahia em seu jet ski.

O evento terá duração estimada de oito dias, e durante o trajeto Bruno irá parar em diversas cidades ao longo da costa, nas quais realizará eventos para o encontro de amantes do esporte. O primeiro encontro, marcado para o dia 18 de março.

Nos dias seguintes, Bruno Jacob iniciará o percurso em Mangue Seco, percorrendo diversas cidades da costa baiana, entre elas Jacuípe, Salvador, Itacaré, Canavieiras, Porto Seguro e Alcobaça, totalizando quase 600 milhas náuticas (o equivalente a mais de 1.000 km) até chegar ao destino final, Nova Viçosa. (confira datas e horários ao final da matéria). Apesar da inovação da viagem de jet ski pela costa da Bahia, Bruno garante que a navegação será segura, com apoio por terra, água e ar, garantindo suporte para os pilotos e espectadores.

Ao finalizar o Bahia Jet Tour em Alcobaça, Bruno Jacob terá percorrido mais de 800 km de litoral baiano, deixando para trás uma marca histórica e inspirando outras pessoas a explorar as belezas naturais do Nordeste.

“Os eventos realizados em cada cidade visitada durante a viagem serão uma oportunidade para os turistas e moradores locais experimentarem a gastronomia, a música e a cultura típica da região, tornando a viagem de jet ski ainda mais rica em experiências”, conclui o esportista premiado.

SERVIÇO:

JACUÍPE, Marina Jacob

Data: 18/03/2023

Camaçari – BA

SALVADOR, Marina Salvador

Data: 19/03/2023

Salvador – BA

Itacaré

Data: 20/03/2023

Local: Itacaré

Canavieiras

Data: 21/03/2023

Local: Canavieiras

Porto Seguro

Data: 22/03/2023

Local: Porto Seguro

Alcobaça

Data: 23/03/2023

Local: Alcobaça

Nova Viçosa

Data: 24/03/2023

Local: Nova Viçosa

Encerramento na Marina Porto Vitória

Data: 24/03/2023

Porto Seguro, BA

O evento tem previsão de duração de 8 dias.