Premiê da Coreia do Sul coloca cargo à disposição após eleições

Partido governista perde eleição ao conquistar 108 cadeiras no Parlamento, contra 175 de seu principal adversário da oposição

O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Han Duck-soo reprodução/Instagram – 6.dez.2022

PODER360 11.abr.2024 (quinta-feira) – 5h00



O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Han Duck-soo, colocou seu cargo à disposição nesta 5ª feira (11.abr.2024), depois de confirmado que o partido governista perdeu as eleições parlamentares.

De acordo com a agência estatal de notícias Yonhap, o líder do PPP (Partido do Poder Popular), do premiê, Han Dong-hoon, e outros assessores do partido também se ofereceram para renunciar, assumindo a responsabilidade pela derrota eleitoral.

Na prática, o movimento significa que o primeiro-ministro e os assessores podem deixar seus cargos, se assim for determinado pelo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol.

O PD (Partido Democrático), principal legenda de oposição ao governo, conquistou 161 dos 254 assentos em questão nas eleições parlamentares de 4ª feira (10.abr.2024). Já o governista PPP (Partido do Poder Popular) levou 90 cadeiras. Incluindo partidos aliados, o bloco do PD garantiu 175 assentos, contra 108 do adversário. Ao todo, a Assembleia Nacional sul-coreana tem 300 integrantes. Apesar da vitória, a oposição não conseguiu supermaioria do Parlamento. Para isso, teria de eleger 200 candidatos.

Na Coreia do Sul, o Poder Executivo está concentrado no presidente e o primeiro-ministro dirige o país em caso de incapacidade do chefe do Estado.

Depois da derrota, o presidente do país prometeu reformas na administração. O mandato dele vai até 2027.

“Aceitarei humildemente a vontade do povo expressa nas eleições gerais e me esforçarei para reformar a administração e fazer o meu melhor para estabilizar a economia e melhorar os meios de subsistência das pessoas”, disse Yoon, segundo informou o chefe do gabinete presidencial em entrevista a jornalistas.