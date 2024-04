Sebastião Melo lidera pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Porto Alegre em todos os cenários

O Real Time Big Data divulgou nesta segunda-feira (1º) uma pesquisa de intenções de votos para a Prefeitura de Porto Alegre. Candidato à reeleição, o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) lidera com folga em todos os cenários, oscilando entre 40% e 42%. No principal, o emedebista alcançou 40% contra 22% da deputada federal Maria do Rosário (PT), que desponta como sua principal adversária. Em terceiro lugar está Luciana Genro (PSOL), com 7%, seguida por Any Ortiz (Cidadania), 5%, Juliana Brizola (PDT), 5%, Comandante Nádia (PP), 4%, e Thiago Duarte (União Brasil), 2%. Brancos e nulos somam 7%, enquanto 8% não souberam ou não quiseram responder. Melo tem a maior parte do seu eleitorado entre as mulheres, os idosos, pessoas que recebem mais de cinco salários mínimos e moradores da região central da capital gaúcha.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O segundo cenário tem Nadine Anflor (PSDB) no lugar de Any Ortiz, mas a configuração não muda muito. A porcentagem do atual prefeito oscila um ponto para cima, enquanto a de Rosário segue a mesma. A petista pula para 26% no terceiro e no quarto cenários, ao se excluir o nome de Luciana Genro, mas não ameaça a liderança de Melo. O emedebista também leva vantagem no segundo turno. Na disputa com Genro, ele venceria com 55% do total de votos, contra 29% da psolista. Já um duelo entre Sebastião Melo e Maria do Rosário terminaria com vitória do prefeito com 53% dos votos, ante 33% da petista. Pesam contra Genro e Rosário as altas rejeições, respectivamente de 54% e 46%. Segundo a pesquisa, 36% não votariam em Melo em nenhuma hipótese.

Veja os cenários para o primeiro turno em Porto Alegre

Confira as projeções para o segundo turno na capital gaúcha

O favoritismo de Melo reflete a alta satisfação de sua gestão entre os eleitores de Porto Alegre. O Real Time Big Data aponta que 58% dos entrevistados aprovam o emedebista, enquanto 37% não o aprovam; 5% não souberam ou não quiseram responder. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tem ainda mais prestígio entre os porto-alegrenses. Ele alcançou 61% de aprovação contra 33% de desaprovação. Já o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem a mesma porcentagem de satisfeitos e insatisfeitos: 46%. Foram ouvidos mil eleitores entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de 3%, para mais ou para menos. O nível de confiabilidade da pequisa é de 95%.

Vejas as avaliações das gestões municipal, estadual e federal