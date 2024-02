Presidente da Petrobras se reúne com Adnoc para tratar sobre Braskem

Companhia árabe é a favorita no processo de venda do controle acionário da petroquímica pela Novonor

15.fev.2024 (quinta-feira)



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, reuniu-se nesta 5ª feira (15.fev.2024) com o CEO da Adnoc (Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi) e ministro da Indústria e Tecnologia dos Emirados Árabes Unidos, Sultan al Jaber. Dentre os temas discutidos está o processo de venda do controle acionário da Braskem.

A estatal de petróleo árabe é vista como a favorita para comprar a fatia da Novonor (antiga Odebrecht) na petroquímica. A atual oferta do grupo (ainda não vinculante) é de R$ 10,5 bilhões por 35,3% das ações. A transação, no entanto, depende do aval da Petrobras, que também é acionista na Braskem.

Prates afirmou que o encontro tratou dos processos de “due diligence” (análise prévia) que as duas companhias estão conduzindo sobre a Braskem para embasar eventuais decisões. Os executivos também debateram sobre tratativas iniciadas em 2023 sobre oportunidades nas áreas petroquímicas, de refino, de gás offshore e mercados de combustíveis.

Pelo acordo de acionistas da Braskem, a Petrobras –que detém 36,1% do capital total da companhia– tem o direito de preferência em qualquer transação que altere o controle acionário. A possibilidade de aquisição está inserida no plano estratégico da estatal, embora tenha mostrado simpatia pela oferta dos árabes.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem estimulado, desde o ano passado, a transação que salvaria a Novonor e permitiria uma atuação maior da Petrobras no setor petroquímico.

Prates já declarou que a Adnoc seria uma parceira interessante para o negócio por ser uma companhia integrada de petróleo, ou seja, que atua desde a extração até a fabricação e comercialização de produtos.

“Nós estamos acompanhando esse processo, pois somos parte da empresa. Temos o direito de preferência na compra, de cobrir qualquer proposta. Se não quisermos cobrir e achar que o novo sócio entrante é bom do ponto de vista estratégico, financeiro e operacional, nós então seguimos em frente e a empresa ficará com 2 sócios de grande porte”, disse Prates em 2 de outubro.

A proposta da Adnoc prevê uma atuação em parceria com a Petrobras no negócio, o que agrada a estatal e o governo brasileiro, e também mantém uma participação de 3% dos Odebrecht na Braskem. A Novonor corre para vender sua fatia visando quitar dívidas de R$ 15 bilhões com 5 bancos credores. Em recuperação judicial, o negócio é visto como a bala de prata para salvar a empresa.

Pela proposta da companhia de Abu Dhabi, cada ação da Braskem sairia por R$ 37,29. Outras duas ofertas de compra foram feitas pelas brasileiras Unipar e J&F, que propuseram comprar cada ação por R$ 36,50 e R$ 32,78, respectivamente.

