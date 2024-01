Presidente da Suzano crítica subsídios, mas sua empresa recebeu, diz Gleisi

Deputada afirma que Walter Schalka “escondeu” que a companhia foi o 5º que mais obteve recursos do BNDES

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), classificou com um “vexame” as críticas do presidente da Suzano Papel e Celulose, Walter Schalka, ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e ao programa de subsídios do governo federal.

“E o presidente da Suzano, hein?! Que vexame, vergonha alheia. Bate no BNDES, em subsídios governamentais, omitindo que a empresa que preside foi a 5ª que mais recebeu créditos do BNDES. É muita cara de pau!”, disse a petista em publicação no X (ex-Twitter) neste domingo (28.jan.2024).

ENTENDA O CASO Em entrevista ao Globo publicada na 4ª feira (24.jan), Walter Schalk criticou o programa Nova Indústria Brasil. A política anunciada na 2ª (22.jan) pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destinará R$ 300 bi ao fomento industrial no país.

Segundo o CEO da Suzano, o governo Lula insiste em uma política que não deu certo antes.

“Minha percepção é que já existe maturidade na economia brasileira para as empresas serem independentes de apoios governamentais”, afirmou.

Ao mesmo jornal, o presidente do BNDES, Aloizio Mercandante, afirmou que ficou “muito preocupado” com as falas de Schalka porque revelam um “desconhecimento completo da história da empresa com o BNDES”.

O presidente do banco de fomento federal afirmou ainda que a Suzano é a 5ª empresa que mais recebeu crédito na história do BNDES, totalizando R$ 15,273 bilhões, em valores não corrigidos pela inflação. Parte do montante teria sido repassado como subsídio, como recursos PSI (Programa de Sustentação do Investimento) –aproximadamente de R$ 609 milhões– e TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) –cerca de R$ 4,1 bilhões.