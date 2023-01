CPI para investigar atos de 8 de janeiro deve ser aberta hoje no Distrito Federal

Atividades devem começar nos primeiros dias de fevereiro e comissão também deve apurar a tentativa de invasão á sede da Polícia Federal em dezembro de 2022

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes radicais protagonizaram cenas de depredação e vandalismo em Brasília



Após reunião na segunda-feira, 16, a mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal decidiu convocar uma sessão extraordinária nesta quarta-feira, 18, para a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar os chamados “atos antidemocráticos” ocorridos em Brasília. Depois disso, a mesa diretora voltará a se reunir, dessa vez com os deputados distritais que participarão dos trabalhos. As atividades devem começar nos primeiros dias de fevereiro. Atualmente, o presidente da Câmara é o deputado Wellington Luiz (MDB). Além das invasões e depredações ocorridas no dia 8 de janeiro, a CPI também deve apurar a tentativa de invasão á sede da Polícia Federal, em Brasília, ocorrida em dezembro de 2022.

