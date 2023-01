Presidente do Peru pede que eleições sejam antecipadas para dezembro

A presidente do Peru, Dina Bouarte, pediu ao Congresso, nesta sexta-feira (27/1), que as eleições no país sejam antecipadas para dezembro. O governo enfrenta forte pressão nas ruas e rejeição ao governo, após a prisão do ex-presidente Pedro Castillo, deposto após ensaiar uma tentativa golpista.

O pleito no país era previsto para julho de 2016, e já teve adiantamento confirmado para abril de 2024. Contudo, a determinação não foi suficiente para conter a onda de manifestações, que já deixaram mais de 50 peruanos mortos e renderam à presidente pedidos de destituição e acusações de genocídio.

A segunda votação da proposta está marcada para esta sexta (27), mas outros grupos parlamentares apresentaram projetos com medidas ainda mais imediatas, acolhidas por Boluarte. A questão será debatida por parlamentares.

“Colocamos este projeto de lei à consideração dos ministros para antecipar as eleições para dezembro de 2023”, disse a presidente durante uma cerimônia em Lima.

“Do Executivo havíamos proposto que essas eleições fossem antecipadas para abril de 2024, projeto que foi votado uma vez no Congresso e que aguarda a segunda votação. Mas os protestos continuam, há mais bloqueios e violência”, reconheceu a presidente.

protestos no peru contra dina boluarte

Protestos voltaram a tomar conta das ruas no Peru esta semana. Foto tirada em 24 de janeiroKlebher Vasquez/Anadolu Agency via Getty Images)

protesto no peru

Klebher Vasquez/Anadolu Agency via Getty Images

foto-pedro-castillo-presidente-peru-em-cerimonia-cumprimenta-plateia-05102022

Presidente do Peru, Pedro Castillo, foi deposto após ensaiar um golpe de estadoCarlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images

Ex-presidente Pedro Castillo é preso no Peru após tentativa de golpe

Ex-presidente Pedro Castillo é preso no Peru após tentativa de golpeJohn Reyes/Anadolu Agency via Getty Images

A espiral de crise política em território peruano, que assombra o governo há pelo menos uma década, foi acentuada após a deposição de Castillo. Cidadãos continuam nas ruas pedindo novas eleições.

O pedido de Boluarte para um nova antecipação das eleições ocorre em um momento de marchas e bloqueios de estradas, que geraram problemas de abastecimento de combustível, alimentos e suprimentos médicos em território peruano.