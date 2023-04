Presidente do PSDB de São Paulo articula encontro com Lula

Presidente municipal do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo quer se encontrar com Lula. A reunião tem sido articulada por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Ex-tucano, Alckmin receberá Alfredo no final de abril, em Brasília. A ideia é que o vice-presidente aproveite o ensejo e leve o dirigente para uma conversa com o presidente da República.

A intenção de Alfredo é fazer uma visita de cortesia, sem uma pauta específica. O dirigente foi um dos caciques do PSDB que apoiou publicamente Lula contra Jair Bolsonaro, no segundo turno das eleições de 2022.

A iniciativa para o encontro partiu de Alfredo, que busca uma interlocução direta com o governo federal. Ele também tenta uma audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.