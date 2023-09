Prefeitura convida setor cultural para audiência pública sobre aplicação da Lei Paulo Gustavo nesta quinta (28)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através do Departamento de Cultura e do Conselho de Cultura, convida artistas, produtores culturais e demais envolvidos com a cultura teixeirense para audiência pública sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo nesta quinta-feira (28) na Câmara Municipal às 19 horas.

A Lei Paulo Gustavo é uma importante fonte de recursos federais para o setor cultural em todo o país. A ocasião, portanto, será um espaço de debate sobre como esses recursos podem ser utilizados de forma eficiente, estratégica e transparente em Teixeira de Freitas. Por isso, a presença de integrantes do setor é de extrema importância para o fortalecimento da cultura local, garantindo que esses recursos sejam aplicados de maneira adequada.

